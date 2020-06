Manchester United insiste pour Ansu Fati (Barça)

En cette période du début de mercato, Manchester United a identifié un joueur comme l’élément à recruter à tout prix. Il s’agit d’Ansu Fati, l’attaquant de 17 ans du FC Barcelone. Les Red Devils auraient déjà soumis une offre monumentale de 100M€ pour tenter d’obtenir les services de cet attaquant originaire du Guinée-Bissau et qui a fait ses débuts en pro en aout dernier. Ils ont été éconduits, mais ils n’auraient pas l’intention de s’arrêter là. Selon le quotidien catalan Sport, ils réfléchiraient actuellement à une offre améliorée pour cet espoir originaire du Guinée-Bissau.

Le Barça fait monter les enchères

Les responsables blaugrana n’ont pas l’intention de se séparer de leur prodige. Ils sont convaincus que ce dernier est la star du futur et qu’il vaudra assurément beaucoup plus dans les prochaines années quand il aura définitivement explosé avec la bande à Quique Setién. Cependant, ils pourraient ne pas avoir leur mot à dire si jamais MU s’aligne sur le montant de la clause libératoire du joueur. Et celle-ci est de l’ordre de 170M€. Il y a peu de chances que les Mancuniens acceptent de monter aussi haut, mais s’ils le font, ils feront d’Ansu Fati le deuxième joueur le plus cher du monde derrière Neymar.

VIDéo : Le duo Fati-Messi porte le barça