Manchester United : Ighalo de retour en Chine ?

Odion Ighalo sera-t-il toujours un joueur de Manchester United lors de la reprise (éventuelle) de la Premier League ? Le club anglais le souhaite et espère obtenir du Shanghai Shenhua une prolongation du prêt de l'attaquant international nigérian, qui expire à la fin du mois. Auteur de quatre buts en huit apparitions, le Super Eagle s'est glissé avec brio dans le costume du joker et n'a pas caché son désir de prolonger l'aventure mancunienne.



Seulement voilà, le Shanghai Shenhua ne l'entend pas de cette oreille, et espère voir le meilleur buteur de la dernière CAN rentrer au club pour préparer la reprise du championnat chinois. Selon le Daily Mail, qui relaie ces informations, le club chinois exigerait un chèque de 22 millions d'euros pour un transfert définitif d'Odion Ighalo. De quoi faire réfléchir les Red Devils.