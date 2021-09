Annoncé avec insistance à Manchester City dans les derniers jours du mercato, Cristiano Ronaldo a finalement rejoint United, le club de son éclosion. Un dénouement renversant pour l'un des feuilletons les plus haletants de cette fin d'été. Luis Figo est bien parlé pour évoquer son compatriote. Dernier Ballon d'Or Portugais avant CR7, l'ancien milieu offensif du Real Madrid n'imaginait pas une seconde voir Manchester City remporter la course.

Figo valide le choix de Ronaldo

"Personnellement, je pense que Manchester United est le meilleur choix pour Cristiano car c'est un endroit qu'il connaît, a commenté Figo à GiveMeSport. Il est entré dans l'histoire du club, les fans l'aiment et je pense que c'est le meilleur endroit pour la dernière partie de sa carrière. Si vous allez dans un club concurrent, je pense qu'il y aura plus de problèmes en ce qui concerne les préoccupations des supporters. Donc, je pense que c'est le meilleur choix [afin] d'avoir moins de problèmes et de continuer à [écrire] l'histoire du club." Pour rappel, Figo avait lui-même surpris son monde en quittant le Barça pour le Real Madrid...