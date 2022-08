Manchester United et le Barça se disputent un Lyonnais

Le mercato approche à sa fin et les clubs qui n’ont pas pu se renforcer comme ils l’espéraient jusque-là s’activent pour combler les manques au sein de leur effectif. C’est le cas de Manchester United et du FC Barcelone notamment. Ces deux géants continentaux lorgneraient conjointement sur un jeune arrière de l’Olympique Lyonnais, en la personne de Malo Gusto (19 ans).

L’OL n’est pas vendeur

Gusto, qui a été l’une des révélations des Gones durant la campagne écoulée, avait déjà tapé dans l’œil de quelques clubs importants, tels que Manchester City et le PSG. Mais, ces formations-là avaient pris date pour le futur. Ce n’est pas le cas des Blaugrana et des Red Devils, d’après ce qu’affirme L’Equipe dans son édition du jour. En quête d’un arrière droit de qualité sur lequel ils peuvent miser dès maintenant, ils ont pris contact avec l’entourage du joueur. Les négociations avec l’OL n’ont en revanche pas encore été entamées.

Du côté de MU, Erik Ten Hag n’est pas satisfait du rendement de Diogo Dalot, son arrière droit titulaire, et il compte donc s’offrir un nouvel élément à ce poste. Quant aux Barcelonais, ils ne croient plus en Sergino Dest, qu’ils poussent vers la sortie, et Gusto serait le remplaçant espéré. Du côté de l’OL, on n’est pour l’instant fermés à l’idée de vendre Gusto. A moins d’une offre très au-dessus du marché (plus de 25M€), il n’y aura pas de transfert cet été. L’idée serait même de prolonger l’international français espoirs.