Manchester United : Eriksen signe pour trois saisons

United, "l'endroit idéal" pour la suite du voyage d'Eriksen

J'ai vu le travail d'Erik à l'Ajax et je connais le niveau de détail et de préparation que lui et son équipe mettent chaque jour. Il est clair que c'est un entraîneur fantastique. Après avoir parlé avec lui et appris davantage sur sa vision et la façon dont il veut que l'équipe joue, je suis encore plus excité pour l'avenir", a avoué Eriksen, persuadé que United était " l'endroit idéal pour continuer " son voyage.

La belle histoire continue pour Christian Eriksen.. Arrivant libre après la fin de son contrat à Brentford, où il a retrouvé la compétition en février dernier, l'international danois (115 sélections, 32 buts) a confié sa joie pour cette nouvelle aventure dans sa carrière. "Manchester United est un club spécial, et j'ai hâte de commencer., a-t-il assuré sur le site officiel de sa nouvelle équipe.Victime d'un malaise cardiaque lors de l'Euro 2021 lors du match entre sa sélection et la Finlande, Eriksen ne pouvait plus évoluer à l'Inter Milan, avec qui il a été champion d'Italie il y a 2 ans en raison du défibrillateur avec lequel il joue désormais, étant donné que cet élément est jugé incompatible avec la pratique du football en Italie. Fort heureusement, le natif de Middelfart a su rassurer sur son niveau, tant en Premier League que sous le maillot de son pays. Le 26 mars dernier, il avait notamment marqué face à l'Allemagne du côté de la Johan Cruyff Arena d'Amsterdam, le stade de l'Ajax, son club formateur, même si le Danemark avait dû concéder une défaite en amical (4-2).Celui qui a évolué chez les Spurs de Tottenham entre 2013 et 2020 va donc vivre sa troisième expérience en Premier League à Manchester United. Il a adressé quelques éloges à son nouvel entraîneur, Erik ten Hag, arrivé à Old Trafford cet été en provenance... de l'Ajax Amsterdam. "