Manchester United en pole position pour Jadon Sancho

Trois ans après l’avoir quitté, Jadon Sancho serait bien parti pour retourner en Angleterre et découvrir la prestigieuse Premier League. C’est ce que rapporte ce mercredi le quotidien The Telegraph un sérieux intérêt de la part de Manchester United envers la pépite du Borussia Dortmund et des Three Lions. Un intérêt qui se serait même matérialisé par une première approche.

Le Borussia ne le cèdera pas pour moins de 100M€

Les responsables mancuniens seraient actuellement très optimistes concernant le recrutement de l’international anglais (11 sélections) lors de la prochaine intersaison. Pourtant, la direction du Borussia Dortmund, par l’intermédiaire de Hans-Joachim Watzke, a à maintes fois affirmé que son brillant ailier n’était pas transférable à moins qu’un club ne se présente avec un chèque de 100M€. Est-ce le montant que les Red Devils seraient disposés à débourser pour s’attacher les services de l’ancien sociétaire de l’Académie de City ?