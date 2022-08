Les grandes manœuvres se multiplient un peu partout alors que le mercato estival 2022 bat son plein. Du côté de Manchester United, l'arrivée d'Erik ten Hag sur le banc a déjà entraîné quelques mouvements. Christian Eriksen est par exemple arrivé, tandis que Paul Pogba est reparti à la Juventus. Le dossier Cristiano Ronaldo est toujours en cours, tout comme celui d'un Frenkie de Jong particulièrement désiré par le coach néerlandais. Et côté défense, le ménage se prépare.



Pas moins de six joueurs sont ainsi susceptibles de quitter les Red Devils avant la fin du mercato. Le Dailymail dresse cette fameuse liste ce lundi et évoque les noms d'Alex Telles, Eric Baily, Phil Jones, Aaron Wan-Bissaka, Ethan Laird et Axel Tuanzebe. Les six hommes seraient donc bien inspirés de trouver une porte de sortie sous peine de jouer les utilités la saison prochaine. Cela d'autant que Ten Hag a déjà recruté Tyrell Malacia pour venir concurrencer Luke Shaw sur son côté gauche.

Pertes d'argent assurées



Acheté 60 millions d'euros en 2019 à Crystal Palace, Wan-Bissaka pourrait retourner là d'où il vient. Le média anglais explique que les Eagles seraient prêts à le récupérer, mais en prêt seulement. De son côté, Phil Jones intéresse son ancien collègue Wayne Rooney qui occupe depuis peu le poste d'entraîneur de DC United, franchise de Major League Soccer. Quant à Eric Baily, il est dans le viseur de son ancien coach à United, José Mourinho. Le stratège de l'AS Rome ne serait pas contre le fait de le récupérer.