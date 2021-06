Les jours d’Anthony Martial du côté d’Old Trafford seraient comptés. C’est ce que révèle le site britannique ESPN, affirmant que l’ancien monégasque n’entrerait plus dans les plans de Manchester United et de son manager Ole Gunnar Solskjaer. Alors qu’on fait tout pour conserver son compatriote Paul Pogba, on l’invite, lui, à se trouver un nouveau point de chute.

Martial, cote en baisse

Martial (25 ans) ne sort pas d’une saison exceptionnelle avec les Red Devils. C’était même la plus mauvaise qu’il ait réalisée dans le nord-ouest d’Angleterre, avec seulement 7 buts marqués en 36 matches disputés. C’est pourquoi le club cherche à s’en débarrasser et récupérer quelques sous en échange. Martial, qui a raté le championnat d'Europe avec les Bleus pour cause de blessure, n’est pas le seul Mancunien à être susceptible de bouger prochainement. C’est aussi le cas de Diogo Dalot, d’Andreas Pereira et de Jesse Lingard.