Le Daily Mail affirme que Manchester United semble certain de faire des changements dans sa ligne d'attaque, avec Edinson Cavani et Jesse Lingard en fin de contrat. L'avenir de Marcus Rashford est de plus en plus incertain alors qu'il approche de la dernière année de son contrat, tandis que Cristiano Ronaldo et Anthony Martial envisagent également des départs.

United veut un attaquant

Dembélé a rejoint le Celtic Glasgow à l'adolescence en 2016 avant de rejoindre Lyon, deux ans plus tard. Son contrat actuel expire en 2023, ce qui signifie que les Gones risquent de le perdre en tant que joueur libre s'ils ne peuvent pas convenir de nouveaux termes. Le joueur de 25 ans pourrait être disponible pour aussi peu que 25 millions de livres sterling si Lyon décide qu'il est peu probable qu'il prolonge son séjour.