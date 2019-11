Manchester United concocte une offre colossale pour Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach)

Soucieux de redorer leur blason et retrouver le sommet du football anglais, les dirigeants de Manchester United sont enclins à faire de grands investissements lors des prochains mercatos. Et c’est du côté de l’Allemagne qu’ils prospectent essentiellement.

En plus de lorgner sur Jadon Sancho (Borussia Dortmund), ils solliciteraient Denis Zakaria, l’excellent milieu de terrain de Borussia M’Gladbach. Bild indique que le profil de l’international helvète plait beaucoup à Ole Gunnar Solskjaer et qu’un chèque de 60M€ pourrait être signé pour l’attirer à Old Trafford dès le mois de janvier. L’intéressé ne serait pas contre l’idée de rejoindre le prestigieux club d’Outre-Manche. Néanmoins, selon les attestations faites par son agent, un départ dès le mercato d’hiver est complètement exclu.