Manchester United compte prolonger Nemanja Matic

Manchester United et Nemanja Matic, l’histoire est partie pour durer. Selon les informations dévoilées par Goal UK ce mardi, les responsables des Red Devils vont activer la clause d’une prolongation automatique pour le milieu de terrain serbe. Ce dernier se verrait donc rester à Old Trafford jusqu’en 2021 et il est même question de lui faire parapher un nouveau contrat de longue durée qui va au-delà de cette échéance.

Matic récompensé pour son retour en grâce

Matic a démarré la saison 2020/21 dans la peau d’un remplaçant. Ole Gunnar Solskjaer ne semblait plus trop compter sur lui. Mais, petit à petit, il a récupéré le statut qui était le sien auparavant. Avec la blessure de Paul Pogba, il est redevenu incontournable dans l’entrejeu et ses performances ont commencé à être d’un grand apport à sa formation. Face à ce brillant regain de forme, ces dirigeants auraient donc fait le choix de le récompenser. La nouvelle d’un nouvel engagement pour l’ex-joueur de Chelsea pourrait survenir très bientôt.