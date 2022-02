Paul Pogba se serait résolu à quitter Manchester United à la fin de la saison en cours. Le milieu de terrain ne compte pas prolonger avec les Red Devils et il connait même la destination qu’il empruntera si jamais toutes les conditions sont réunies pour. Son désir le plus cher est de retourner à la Juventus Turin, là où il a séjourné entre 2012 et 2016 et où il a connu les meilleures années de sa carrière.

Retour à l'envoyeur pour Pogba ?

D’après le média Il BiancoNero, La Pioche n’a d’yeux que pour la Vieille Dame. Il attend juste un signe de la part des responsables piémontais pour leur faire part de ses intentions. Mais, sera-t-il enclin à baisser son salaire pour retrouver la Juve ? Là est toute la question vu que le club italien n’est pas en mesure de lui proposer les mêmes termes contractuels que ceux dont il bénéficie à Manchester. S’il n’y a pas d’accord entre les deux parties, le champion du monde tricolore pourrait alors se tourner vers ses autres prétendants. Le Real Madrid et le PSG continueraient de le solliciter.