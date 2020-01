Manchester United cible Thomas Meunier ?

Thomas Meunier sera en fin de contrat à Paris lors de la prochaine intersaison. N’ayant toujours reçu aucune offre de prolongation de la part de ses dirigeants, le latéral droit belge semble se diriger vers un départ. Pour quelle destination ? L’Angleterre est le championnat où il est le plus à même de rebondir puisque deux grands clubs de Premier League seraient prêts à l’accueillir. Après Arsenal, Manchester United se serait positionné pour le faire signer, d'après les révélations du Parisien. Les Red Devils avaient déjà manifesté un intérêt envers l’ex-Brugeois il y a de cela quelques années. Meunier se pose des questions

Agé de 28 ans, Meunier aurait toujours comme priorité de rempiler avec les champions de France. Avec sa famille, il se sent bien dans la capitale française. Toutefois, le défenseur n’est pas dupe. Il sait qu’il n’entre pas spécialement dans les plans de Thomas Tuchel et que s’il continue avec l’équipe francilienne ça sera uniquement dans un rôle de remplaçant. Ambitieux, et désireux de conserver sa place de titulaire au sein de sa sélection nationale, il pourrait donc être tenté par un challenge ailleurs. Et un séjour à Old Trafford, où une place s’est d’ailleurs libérée au poste d’arrière droit suite au départ d’Ashley Young, a de quoi le séduire.