Transfert le plus cher de l'histoire pour un défenseur (87 millions d'euros), Harry Maguire ne parvient toujours pas à convaincre les supporters de Manchester United. Capitaine des Red Devils, l'homme de vingt-neuf ans est souvent décrié pour son niveau de jeu et est régulièrement invité par certains à aller voir ailleurs. Ces derniers jours, une possibilité de le voir faire partie d'un troc avec Chelsea pour récupérer en échange Christian Pulisic s'est fait jour. Mais United ne veut pas se séparer de son roc défensif.



D'après The Guardian, Chelsea est bel et bien intéressé par l'international anglais. Ayant perdu Andreas Christensen et Antonio Rüdiger lors de ce mercato estival, les Blues sont à la recherche d'un successeur. Si leur cible prioritaire reste Wesley Fofana, les recruteurs londoniens gardent donc aussi un œil sur Harry Maguire. Pour autant, l'opération aura donc bien du mal à se faire au vu de la volonté actuelle de Manchester de conserver son défenseur.

Chelsea insiste pour Fofana



Chelsea va donc poursuivre ses tentatives de persuasion auprès de Leicester City pour essayer de débaucher Fofana. Selon le média anglais, les Foxes espèrent une offre avoisinant les 95 millions d'euros. Un nouveau record en vue ? En attendant, Harry Maguire demeure plus que jamais le capitaine de Manchester United. Son entraîneur Erik ten Hag lui conserve sa totale confiance.