Quatre ans après l’avoir quittée, Jadon Sancho est de retour en Angleterre. Le brillant milieu offensif a pris la direction de Manchester United après que le Borussia Dortmund a accepté de le céder contre un montant de 90M€ (bonus inclus). Les deux clubs ont réglé les derniers détails de ce deal et l’annonce devrait intervenir une fois que le joueur aura passé sa visite médicale. C’est le journaliste italien Fabrizio Romano qui a révélé cette information.

Une recrue de choix pour MU



Sancho s’est aussi entendu avec les responsables de Man United sur les termes personnels de son engagement. Son contrat du côté d’Old Trafford serait d’une durée de cinq ans. Pour l’international anglais, il s’agit d’un retour au bercail puisqu’il a été formé à Manchester. C’était cependant dans l’autre club de la ville, à savoir City.



Sancho a fait étalage de toute sa classe dans le championnat allemand. Il s’y est illustré par son efficacité et aussi par sa précocité. A seulement 21 ans, il compte déjà 38 buts et 45 passes décisives (en 104 rencontres jouées) dans cette ligue majeure. Avec ses statistiques, il n’est pas étonnant que les Red Devils pensent en faire le deuxième transfuge le plus cher de l’histoire derrière Paul Pogba (recruté pour 105M€ en 2016).