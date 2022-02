Revenu à Manchester United à l'été 2021, douze ans après avoir quitter Old Trafford pour le Real Madrid, Cristiano Ronaldo ne vit pas un retour aussi idyllique qu'il l'aurait souhaité. S'il carbure en termes de buts inscrits (15 en 28 rencontres, toutes compétitions confondues), le Portugais n'est pas satisfait par l'attitude de certains partenaires et cristallise par ailleurs quelques critiques. Et s'il s'est fixé de disputer la prochaine Ligue des Champions, il pourrait quitter une fois encore les Red Devils si l'objectif n'était pas atteint.

Un solution qui arrangerait tout le monde

C'est du moins ce qu'affirme The Mirror ce dimanche. Le média anglais assure que la direction du club mancunien a validé la possibilité de laisser la porte de sortie ouverte à Cristiano Ronaldo si l'équipe de Ralf Rangnick ne parvient pas à accrocher l'une des quatre premières places du classement de Premier League, synonyme de qualification directe pour la C1. Une solution qui pourrait finalement arranger tout le monde. Pour l'heure, United occupe une très provisoire quatrième place puisqu'il compte deux matchs en plus que certains de ses poursuivants directs, dont Arsenal, Tottenham ou encore Wolverhampton.