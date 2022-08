Manchester United : 100 millions d'euros pour s'offrir Antony

Deuxième transfert le plus cher de l'histoire de Manchester United



An agreement has been reached for the transfer of @Antony00 🤝🔴#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) August 30, 2022

Un accord, enfin. Désireux de recruter Antony depuis plusieurs semaines, Manchester United a donné des nouvelles positives, ce mardi. En effet, l'ailier brésilien de l'Ajax Amstedam va retrouver son ancien entraîneur, Erik ten Hag, en Premier League. "peut-on lire sur le communiqué officiel des Red Devils.De fait, Antony va devenir le deuxième transfert le plus onéreux de l'histoire de Manchester United.Le Brésilien, lui, avait déjà affirmé son désir de connaître une nouvelle aventure après un peu plus de 2 ans sous le maillot de l'Ajax, club dans lequel il a été entraîné par ten Hag. "En juin, j’ai interrompu mes vacances et suit personnellement venu pour informer les dirigeants de l’Ajax, dont le nouvel entraîneur, à propos de mon souhait de partir et qu’ils devraient considérer cette possibilité parce que c’était un projet sur deux saisons", avait-il affirmé à Fabrizio Romano.Totalisant 25 buts et 22 passes décisives en 82 matchs sous le maillot de l'Ajax, l'international brésilien (9 sélections, 2 buts) a notamment remporté 2 Championnats et 1 Coupe des Pays-bas. Du côté d'Old Trafford,