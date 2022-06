C'est une grande étape de sa carrière que s'apprête à franchir Kalvin Phillips. Formé à Leeds, celui qui est passé professionnel à l'été 2015 n'a jamais quitté les Peacocks. Après sept saisons, celui qui a notamment participé à la remontée de son club en Premier League sous la houlette de Marcelo Bielsa va se lancer dans une nouvelle aventure. Le milieu de terrain aurait trouvé un accord pour s'engager avec Manchester City.



Ni plus ni moins que le champion d'Angleterre pour un Kalvin Phillips qui continue de gravir les échelons un à un. Devenu international en septembre 2020, l'Anglais de vingt-six ans va donc rejoindre les Skyblues de Pep Guardiola contre un chèque avoisinant les 52 millions d'euros (bonus compris). C'est The Athletic qui rapporte l'information et qui indique que Phillips devrait être à la reprise de l'entraînement avec ses nouveaux camarades mancuniens le 4 juillet prochain.

Leeds ne perd pas de temps

De son côté, Leeds a déjà commencé à s'activer pour renforcer son milieu. Marc Roca, venu du Bayern Munich, a paraphé son contrat pour débarquer chez les Peacocks. Ces derniers sont également sur le dossier menant à Tyler Adams (RB Leipzig), précise le média qui indique enfin que le jeune milieu de dix-huit ans, Darko Gyabi, pourrait quant à lui faire le chemin inverse en quittant City pour venir à Leeds.