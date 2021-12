Pep Guardiola, le manager de Manchester City, a régulièrement composé sans véritable avant-centre ces derniers mois. Mais, ce n’était pas un choix volontaire. Loin s'en faut. Si ça ne tenait qu’à lui, le technicien catalan aurait bien aimé disposer d’une solution dans ce secteur, surtout après le départ de Sergio Aguero. L'été dernier, il pensait pouvoir récupérer Harry Kane mais le transfert de l'international anglais ne s'est pas fait.



Lors de sa dernière conférence de presse, Guardiola a d’ailleurs reconnu que tôt ou tard il fallait mettre la main à la poche pour s’offrir un buteur. C'était un message déguisé envers ses responsables et ces derniers l’ont visiblement pris au mot. Ils envisageraient de faire signer un attaquant dès le mois de janvier.

Manchester City vise une star de l’Euro

Selon le site espagnol Fichajes, les champions d’Angleterre lorgneraient Patrik Schick, le joueur du Bayer Leverkusen. Cet attaquant s’était révélé lors du dernier Euro et les Eastlands voient en lui comme une possible solution à leurs problèmes. L’international tchèque est dans une excellente forme en ce moment, vu qu’il a scoré 16 fois en seulement 14 rencontres de Bundesliga cette saison. City ne serait cependant pas le seul club à convoiter l’ancien romain. Ils font face à la concurrence de deux écuries londoniennes, à savoir Tottenham et West Ham. Qui sera le plus prompt à l’attirer dans ses rangs ? Wait and see…