Manchester City : Un accord trouvé avec Ronaldo ?

15 millions d'euros.



🚨 #ÚLTIMAHORA

💣💥¡Hay acuerdo entre el Manchester City y Cristiano Ronaldo!



🇮🇹Solo falta que la Juventus acepte la inclusión de un jugador del City pic.twitter.com/JCb02Gjuba



— Diario AS (@diarioas) August 26, 2021

La Juventus voudrait Gabriel Jesus, Manchester City plutôt enclin à inclure Sterling dans le deal

Jorge Mendes , s'est rendu en Italie afin de faire avancer les négociations pour un possible départ de son joueur, avec l'idée de conclure le deal de façon rapide. "Dans les prochaines heures, il se rendra en Angleterre pour terminer l'opération", précise AS. L'objectif serait également d'éviter à Cristiano Ronaldo d'être présent lors du match entre la Juventus Turin et Empoli, programmé samedi dans le cadre de la deuxième journée de Serie A (20h45). Affaire à suivre pour ce qui pourrait constituer un mouvement de premier ordre, quelques jours seulement après l'arrivée de Lionel Messi au PSG.

Cristiano Ronaldo semble de plus en plus proche de rejoindre le Manchester City de Pep Guardiola. À désormais 6 jours de la clôture du marché des transferts, prévue mardi soir à 00h00, la situation du quintuple Ballon d'Or pourrait se régler rapidement d'après les informations dévoilées ce jeudi par le quotidien AS. Remplaçant lors du premier match de la saison en Serie A - match nul de la Juventus Turin face à l'Udinese 2-2 -Seulement, il faudrait désormais convaincre la Juventus Turin de se séparer de Ronaldo. Le journal espagnol affirme que la Vieille Dame souhaiterait récupérer Gabriel Jesus dans le deal, et que Manchester City désirerait plutôt se séparer de Raheem Sterling. Toujours selon cette même source, Pep Guardiola, l'entraîneur des Citizens, jugerait Jesus comme "intransférable". L'agent de Cristiano Ronaldo,