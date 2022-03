Qui décrochera la timbale norvégienne ? Le suspense demeure total. Si le Real Madrid et le FC Barcelone en rêve, Manchester City ne semblait pas le plus mal placé pour attirer Erling Haaland dans ses filets lors du prochain mercato estival. Mais alors qu'une indiscrétion venue d'Espagne laissait à penser que les Cityzens avaient pris un avantage certain sur le dossier, ces derniers ont tenu à calmer le jeu.



C'est d'abord Pep Guardiola qui s'est montré agacé. Vendredi en conférence de presse, l'entraîneur mancunien a expliqué que Haaland était encore loin de devenir un joueur de City. Et puis ce dimanche, voilà que Mundo Deportivo raconte que le club anglais considère en réalité que le Real Madrid est le mieux placé pour accueillir la pépite norvégienne. Selon le média, les Skyblues insinueraient même que Florentino Perez et sa bande travailleraient ardemment sur la fameuse option d'achat de 75 M€ et feraient tout pour bloquer le transfert de Haaland pour le récupérer la saison prochaine.

Date d'expiration imminente

Véritable jeu de dupes ou réalité, la situation devrait rapidement évoluer dans un sens ou dans l'autre, car, comme l'a indiqué Bild ce jeudi, la clause en question expire le 30 avril prochain. City, le Real et le Barça sont prévenus. Il va falloir bouger, et vite.