Manchester City prêt à se séparer de Mahrez ?

Avec l’interruption des championnats un peu partout en Europe, bon nombre de grands clubs commencent déjà à songer à la saison à venir et les transferts qu’ils pourraient opérer. Du côté de Manchester City, et en raison de la suspension de deux ans en Ligue des Champions qui leur a été imposée par l’UEFA, on étudie plus les potentielles ventes que les possibles arrivées. Et à en croire le site Calciomercato, le joueur le plus à même à faire les frais de cette politique d'austérité c’est Riyad Mahrez.

Mahrez serait attiré par le PSG

Alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2023, le milieu offensif champion d’Afrique serait poussé vers la sortie. Sa valeur marchande, estimée à 60M€ selon le site transfermarkt, fait que City est disposé à le vendre en cas d’offre intéressante. Pour l’instant, aucun club ne s’est présenté pour l’ancien joueur de Leicester City. En revanche, le principal intéressé a déjà une idée sur la destination qu’il veut emprunter en cas de départ. Toujours selon la source italienne, le natif de Sarcelles a une préférence pour le Paris SG. Reste à savoir si cet intérêt est réciproque.