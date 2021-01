Manchester City prêt à faire une offre colossale pour Kane

Manchester City se serait enfin décidé à mettre la main sur le successeur de Sergio Aguero. L’Argentin n’ayant plus que six mois de contrat du côté de l’Etihad Stadium, les responsables des Eastlands ont choisi de miser sur Harry Kane comme élément à même de tenir leur attaque pendant les années à venir. Et pour fructifier cette piste, ils seraient prêts à faire un énorme sacrifice financier.

A en croire le Daily Mail, City pourrait proposer jusqu’à 110M€ à Tottenham pour lui arracher son buteur. Cela ferait de l’international anglais le 8e joueur le plus cher de l’histoire derrière Cristiano Ronaldo. Il n’est pas certain cependant que les Spurs acceptent le deal, même si la somme question a de quoi faire tourner des têtes en cette période de crise sanitaire et économique.

Kane face à un choix cornélien

Reste aussi à connaitre la position de Kane. Ce dernier est très attaché à son club londonien. D’un autre côté, à 27 ans, il pourrait avoir envie de découvrir autre chose et surtout évoluer au sein d’une équipe qui concourt pour de nombreux titres. City serait l’un des meilleurs endroits dans cette optique. Tottenham, dont le dernier trophée remonte à 2008, serait donc bien inspiré de dépoussiérer son musée d’ici la fin de la saison s’il veut garder son buteur attitré.