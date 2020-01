Manchester City prépare un nouveau contrat colossal à Guardiola

Pep Guardiola est actuellement le coach le mieux payé au monde. Et, il pourrait bien l’être un peu plus très prochainement après avoir paraphé un nouveau contrat avec son club de Manchester City. Le technicien catalan arrivait au bout de son bail actuel en 2021. Les deux parties se sont entendues sur le fait qu’il n’y avait rien qui pressait et que la question d’une prolongation ne devait être abordée qu’à l’issue de la saison en cours. Mais, des facteurs extérieurs ont fait que les positions ont changé. Et en particulier celui du board des Eastlands. Manchester City pressé par le PSG ?

Selon ce que rapporte The Express ce dimanche, les responsables de City ont décidé de s’activer après avoir eu vent qu’un autre grand club européen est en train de draguer leur manager. Et ce club ça serait le PSG. Connaissant la rivalité qui existe entre les propriétaires qataris des champions de France et ceux d’origine émiratie des Sky Blues, cette rumeur ne serait pas totalement incongrue. Afin de se prémunir contre toute offensive, et même si les résultats actuels en Premier League ne plaident guère en ce sens, les Anglais cherchent donc à cadenasser leur célèbre entraineur. Une option à laquelle ce dernier est totalement ouvert, lui qui a encore assuré cette semaine vouloir rester à 100% dans le nord-ouest d’Angleterre.