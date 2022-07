Même si Christophe Galtier s’efforce d’affirmer à qui veut l’entendre qu’il compte bien sur Neymar pour la saison prochaine, le PSG cherche à se séparer de son attaquant brésilien. Le club fait tout pour lui trouver une porte de sortie. Selon Le Parisien, l’ancien Barcelonais a été proposé à Manchester City.

Neymar parti pour rester

Les décideurs franciliens ont contacté leurs homologues des Sky Blues pour voir s’il y a possibilité de leur transférer « Ney » et pour un montant correct. La réponse de ces derniers a été cependant négative. Le champion d’Angleterre en titre n’a aucune intention de faire une place à l’international auriverde dans son effectif. Et Pep Guardiola ne veut pas s’embarrasser avec un joueur à l’égo démesuré au sein de sa formation.



Neymar est donc bien parti pour effectuer au moins une saison supplémentaire à Paris. Un scénario qui ne serait pas pour lui déplaire. A quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar, le numéro 10 parisien n’est pas très chaud pour changer de tunique. Il privilégie la stabilité, avec l’objectif de retrouver le meilleur de son niveau et redevenir un élément clé du PSG.