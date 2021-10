Riyad Mahrez effectue actuellement sa quatrième campagne chez les Sky Blues de City et il y a de fortes chances pour que ça soit sa dernière. Le Fennec ne fait plus partie des premiers choix de Pep Guardiola et son club l’inviterait gentiment à se trouver une porte de sortie à travers plusieurs signaux envoyés.

La direction de Manchester City le pousse dehors



Au-delà du fait qu’il ne joue plus titulaire en Premier League, Mahrez a aussi appris qu’il a été mis sur la liste des joueurs à transférer. S’il y a une bonne offre pour ses services, personne ne s’opposera à son départ. Ce n’est en revanche pas le cas de Raheem Sterling, dont le nom a circulé du côté de Barcelone dernièrement. Ce dernier a été clairement étiqueté comme « intransférable ».



A 30 ans, Mahrez est donc dans l’obligation d’explorer de nouvelles pistes pour la suite de sa carrière. Au vu de son talent et de son expérience, il ne devrait pas être à court de sollicitations. La presse italienne l’annonce notamment comme possible futur transfuge de la Juventus. Massimiliano Allegri, le coach bianconero, le tiendrait en haute estime.