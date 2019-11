Manchester City : Mahrez en veut toujours aux Foxes

Dans un entretien accordé à France Football à paraître mardi, Riyad Mahrez s'est exprimé sur son transfert à Manchester depuis Leicester City, lui qui ne digère toujours pas le retard de deux ans infligé par les dirigeants des Foxes : « Après l'année du titre, si j'étais parti dans une top équipe, ça n'aurait plus été la même histoire. Pour moi, il est clair que j'ai perdu deux ans au très haut niveau. J'ai perdu deux ans ! Parce qu'au lieu d'arriver à 27 ans à City, j'aurais pu y être à 24, 25 ans... [...] Leicester m'a bloqué. Ils m'ont dit : “Tu ne pars pas, tu ne pars pas !” Mon agent avait discuté avec Wenger qui me voulait vraiment, c'était presque fait avec Arsenal à l'été 2016. [...] J'étais vraiment frustré. Ce n'est pas facile de passer de meilleur joueur de Premier League à élément d'une équipe qui se bat pour son maintien. Ce n'est pas le même job. Tout le monde t'attend au virage, tout le monde te tombe dessus.», s'est souvenu l'ancien Havrais dans l'hebdomadaire.

« À Manchester City, il faut se battre non-stop »

À City, Mahrez a trouvé l’exigence d'un très grand club, où il faut sans cesse se réinventer pour réussir à sortir du lot dans un groupe nanti de joueurs de grande qualité : «Le vestiaire d'un grand club, c'est une autre réalité. Il faut se battre non-stop. Le relâchement n'est pas toléré. Je vais davantage chercher les choses, parce que si tu ne le fais pas, tu sais très bien qu'un autre jouera à ta place. Faire un bon match, ça ne suffit plus, il faut faire de très, très bons matches tout le temps. C'est ça Manchester City. Les statistiques ? Si vous faites un très bon match sans être décisif, on va pondérer votre performance. Alors que si vous faites des matches moyens avec des stats, on va dire que vous êtes un très bon joueur...», a-t-il regretté. Pour rappel, Manchester City s'est incliné dimanche (3-1) à Liverpool dans un grand choc de Premier League auquel Mahrez n'a pas participé.