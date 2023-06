Manchester City : les Skyblues sur la piste Kovacic cet été ?

Chelsea s'apprête à dégraisser cet été et le club de Londres veut vendre plusieurs joueurs. Mateo Kovacic, l'un de ses milieux de terrain, fait partie de la liste et l'international croate de 29 ans pourrait bien avoir une piste prestigieuse en vue du prochain mercato estival. D'après des informations de Sky Sports, Manchester City aurait entamé des discussions concernant le milieu de terrain de Chelsea. Le champion d'Angleterre, qui va disputer ce week-end la finale de FA Cup avant celle de Ligue des champions le 10 juin, est sur le point de perdre son capitaine Ilkay Gündogan, en fin de contrat et annoncé avec insistance du côté de Barcelone.

Encore un an de contrat

Mateo Kovacic, arrivé à Chelsea en prêt en provenance du Real Madrid en 2018 et acheté l'année d'après par les Blues, a notamment remporté la Ligue des Champions avec Chelsea en 2021 face à Manchester City. Mais l'international croate pourrait donc aller voir ailleurs, notamment après la difficile saison des Blues. Pour l'instant, aucune offre concrète n'aurait été formulée pour Kovacic, dont le contrat chez les Blues expire en 2024. Mais Manchester City pourrait bien décider de passer à l'attaque d'ici les prochains jours, une fois les finales de FA Cup et Ligue des Champions jouées. Il faudra suivre ce dossier à la loupe.