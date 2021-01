Depuis qu'il a quitté Manchester United pour l'Inter Milan à l'été 2019, Romelu Lukaku revit. En 2019-2020 l'attaquant nerazzurro a ainsi explosé ses records en inscrivant trente-quatre buts en cinquante matchs, toutes compétitions confondues. Cette saison, le Belge est reparti sur des bases élevées et compte déjà douze réalisations en seize rencontres de Serie A. De quoi attirer les convoitises des grosses cylindrées européennes, Manchester City en tête.



Les Skyblues de Pep Guardiola sont à l'aube d'une nouvelle étape, en termes de rafraichissement de leur effectif. En attaque, Sergio Agüero semble plus que jamais sur le départ, et l'option Lukaku, déjà évoquée en novembre dernier, serait devenue la priorité pour Guardiola. Selon les informations révélées ce dimanche par The Telegraph, les dirigeants de City devraient offrir une enveloppe de 230 M€ à leur entraîneur, afin de l'aider à se renforcer.

Haaland et Nunez aussi

Outre le nom de Romelu Lukaku, celui d'Erling Haaland est également avancé, tout comme celui de l'avant-centre uruguayen du Benfica, Darwin Nunez. Manchester City veut également se trouver un titulaire en puissance pour le poste d'arrière gauche, et de milieu de terrain défensif. Une chose est sûre : financièrement, les Cityzens ne connaissent pas la crise et pourraient réaliser de belles affaires cet été.