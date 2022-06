Manchester City : La piste Cucurella pour Guardiola ?

Pep Guardiola est déterminé à faire venir son compatriote après avoir été impressionné par les performances d'un défenseur espagnol depuis son arrivée en Premier League. Marc Cucurella, 23 ans, a débuté sa carrière à Barcelone mais n'a pas réussi à s'imposer en équipe première. Après des saisons consécutives en prêt à Eibar et Getafe, il a rejoint ce dernier club en contrat permanent à l'été 2020, avant de partir pour Brighton à l'intersaison suivante.

City pense à Cucurella

Depuis lors, le Catalan a fait 37 apparitions pour le club anglais toutes compétitions confondues, contribuant à un but et deux passes décisives. Il a prouvé qu'il était parfaitement adapté à la Premier League - dur et technique dans la même mesure. La saison dernière, City a remporté la Premier League d'un point, devançant de peu Liverpool. Les Citizens ont déjà signé Erling Haaland cet été et chercheront à continuer à faire de bonnes affaires cet été.