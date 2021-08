Cristiano Ronaldo était fortement pressenti pour rejoindre les rangs de Manchester City, avant de se raviser et s’engager avec les voisins d’United, son ancien club. Une volte-face que les responsables des Sky Blues n’ont que très modérément appréciée. Et ils en veulent principalement à Jorge Mendes.

City, le dindon de la farce ?

Bien qu’ils aient donné l’impression de ne pas vraiment vouloir de CR7, il y avait bel bien une volonté des Citizens de signer ce gros coup et récupérer l’un des tous meilleurs joueurs du monde. On était confiants dans cette optique, et une annonce du deal avait même été programmée pour 21h vendredi.



Finalement, et comme tout le monde le sait maintenant, Ronaldo a choisi de renouer avec son premier amour en optant pour les Red Devils. L’histoire est belle pour les romantiques, mais les patrons des Sky Blues l’ont mauvaise. Selon The Athletic, ils sont sérieusement remontés contre l’agent de la star portugaise. Ils lui reprochent de les avoir utilisés et exploités pour éveiller l’intérêt d’United et concrétiser ces retrouvailles. C’est le monde des affaires, mais la pilule passe très mal du côté de l’Etihad Stadium.