Manchester City fait actuellement partie des équipes qui impressionnent le plus en Europe. Les Eastlands affichent une série impressionnante de 16 victoires consécutives, ce qui en dit long sur leur puissance et leur force de frappe.



En tant que coach de cette brillante formation, Pep Guardiola est certainement fier des résultats et de la manière dont ses troupes répondent à ses attentes. Mais, cela ne l’empêche pas de rêver d’une équipe encore plus compétitive. Par exemple, Il ne dirait pas non à une star d’envergure internationale dans son vestiaire. Une star telle que Kylian Mbappé ou Neymar.

« J’adorerais les avoir à City »



« Nous n'avons pas de joueurs qui peuvent gagner le match à eux tout seuls - nous n'avons pas des Messi, des Cristiano Ronaldo, des [Kylian] Mbappe ou des Neymar chez nous. C’est pourquoi nous devons le faire en tant qu’équipe. Pour être honnête, j'adorerais avoir un joueur qui marque à chaque match quatre buts et court comme ces joueurs courent, j'adorerais vraiment », a indiqué le technicien catalan.



Guardiola drague donc ouvertement les meilleurs du monde, mais il assure aussi qu’il « n’échangerait aucun joueur de son effectif actuel ». « Les grandes équipes et les grands joueurs se manifestent dans les mauvais moments. Dans les bons, c’est facile pour tout le monde. Et nous en avons eu des mauvais moments cette saison », a-t-il ajouté.