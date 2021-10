L'avenir de Raheem Sterling est plus que jamais incertain. Remplaçant de luxe à Manchester City, l'international anglais a fini par se lasser de ce statut et semble désormais ouvert à un départ. Alors que des bruits faisant état d'un intérêt du FC Barcelone pour lui, l'ancien de Liverpool a confirmé qu'il était prêt à quitter l'Angleterre. Une nouvelle qui a étonné son entraîneur chez les Skyblues.



"S'il y avait une opportunité d'aller ailleurs, je serais ouvert à cela dès maintenant. En tant que joueur anglais, tout ce que je connais, c'est la Premier League et j'ai toujours pensé qu'un jour, je pourrai relever le défi de jouer à l'étranger." C'est ainsi que s'est exprimé ce vendredi Raheem Sterling, lors du sommet FT Business of Sport US qui avait lieu en ligne. Des propos qui sont remontés (par voie de presse) aux oreilles de Pep Guardiola.

Porte ouverte

En conférence de presse ce même jour, l'Espagnol est apparu pour le moins surpris : "Je n'étais pas au courant. Raheem est un joueur de Manchester City et je compte sur lui. [...] Que ce soit Raheem ou un autre, ce que je veux c'est qu'ils soient satisfaits d'être avec nous. Si ce n'est pas le cas, alors c'est à lui de faire le meilleur choix pour lui et ses proches." La porte est donc ouverte.