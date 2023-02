Erling Haaland vaut-il un milliard d'euros ? D'après l'agente de l'attaquant de Manchester City, oui ! Ainsi, Rafaela Pimenta, bien connue dans le monde du football puisqu'elle est une agente influente de plusieurs footballeurs dont Paul Pogba et donc Haaland, a estimé que le buteur norvégien vaudrait actuellement un milliard d'euros. Au travers d'une longue interview pour le média espagnol As, Pimenta a encensé le Norvégien, en énorme forme en Premier League depuis son arrivée et déjà auteur de 25 buts en 19 matchs dans le championnat de première division anglaise depuis le début de saison.

Haaland vaudrait un milliard d'euros

Rafaela Pimenta a donc évoqué le prix que vaudrait le buteur de 22 ans des Cityzens. Et selon elle, la valeur du "Cyborg" est bien au-dessus de n'importe quel autre joueur. "On a fait Pogba à 80 millions et tout le monde a dit : ‘C'est incroyable !’ Aujourd'hui, beaucoup de joueurs valent beaucoup. Le top, ce sont les 222 millions d'euros de Neymar (du Barça au PSG en 2017, ndlr). Les chiffres changent. Pour moi, Haaland vaut un milliard. Peut-être que personne ne va payer ça, mais c'est le potentiel qu'il a quand il arrive dans un club. Avec lui, viennent les fans, les buts, les résultats sportifs, le professionnalisme, le contenu numérique, la notoriété, les sponsors... Si vous mettez tout cela ensemble, sa valeur est un agrégat de beaucoup de choses. Mais le prix d'un footballeur est en réalité fixé par un club. Je sais que personne ne va payer 700 millions pour un joueur, mais je suis très claire sur le fait que la valeur qu'apporte Erling lorsqu'il arrive dans un club est immense, au moins un milliard d’euros", a déclaré l'agente de la pépite norvégienne. Pas sûr, comme elle le dit elle-même, qu'un club paye cette somme folle mais Pimenta est convaincue de la valeur que vaut le joueur de Man City.