« Manchester City doit remplacer Aguero par Lautaro »

Le buteur argentin Sergio Aguero n’a plus qu’un an de contrat du côté de Manchester City. Vu qu'il est âgé de 32 ans, il y a peu de chances pour qu’il prolonge au-delà de cette date. Le prestigieux club anglais doit donc dès maintenant essayer de se trouver un nouveau buteur. Pour cette mission, Owen Hargreaves, un ancien du club, leur a conseillé de tout miser sur Lautaro Martinez. Pour l’ex-international anglais, l’actuel buteur de l’Inter Milan émerge comme le remplaçant idéal pour « El Kun ». Il réunirait même tous les atouts que peut présenter une recrue offensive idéale.

« A City ou au Barça, Lautaro sera un joueur spécial »

«Je sais que Manchester City cherche un remplaçant pour Aguero. Et Martinez est le gars (qu’il leur faut), a déclaré Hargreaves sur BT Sports après le match Inter - Shakhtar et qui a vu l’international albiceleste inscrire un doublé. Il a tout. Il est habile, un finisseur létal et il n’a que 22 ans. Qu’il choisisse Manchester City ou Barcelone (comme future destination), il sera un joueur spécial dans n’importe quelle équipe ».

Lautaro Martinez était longtemps annoncé comme futur transfuge du Barça, mais le club catalan n’a pas réussi à débloquer les fonds nécessaires pour le faire signer. Aujourd’hui, la tendance serait donc à un nouvel engagement à l’Inter pour l’ex-joueur du Racing Club. À moins bien sûr qu’un ténor de Premier League ne se positionne et propose une offre monumentale pour ses services.