Manchester City convoite Douglas Costa (Juventus)

Manchester City vise des renforts pour la saison prochaine. Les Eastlands souhaitent notamment du sang neug en attaque, afin de pallier le départ de l’Espagnol David Silva. Pep Guardiola, le manager de l’équipe, a plusieurs joueurs en vue et en tête de cette liste figure un certain Douglas Costa. Selon le quotidien italien Tuttosport, l’international brésilien plait en effet beaucoup au coach catalan. Et pour récupérer celui qu’il a dirigé pendant une saison au Bayern (2015-16), ce dernier serait prêt à mettre jusqu’à 50M€ sur la table.

La Juventus ne cèdera pas Douglas Costa facilement

Douglas Costa joue actuellement à la Juventus, où il est sous contrat jusqu’en 2022. Chez les Bianconeri, il est loin d’être un titulaire indiscutable. Toutefois, Maurizio Sarri fait régulièrement appel à ses services. Cette saison, toutes compétitions confondues, l’international auriverde a disputé 27 rencontres. Il a marqué 3 buts et 5 passes décisives. Le manager des Sky Blues espère donc pouvoir l’attirer à l’Etihad Stadium. Et, d’un autre côté, il croise les doigts pour que Douglas Costa ne joue pas un mauvais tour à son équipe en aout prochain si jamais City et la Juventus sont appelés à s’affronter en quarts de finale de Ligue des Champions.