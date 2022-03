Olivier Giroud fait les beaux jours actuellement de l'AC Milan, mais il aurait pu finir dans un autre club après avoir quitté Chelsea. L’international tricolore s’est vu proposer un challenge à Manchester City ! L’idée ne l’a pas séduite, car il ne se voyait pas cirer le banc chez les Eastlands, de la même manière qu’il l’avait fait chez les Blues.

Giroud n’avait que l’embarras du choix

C’est l’agent italien Vincenzo Morabito qui a révélé cette information, affirmant que le champion du monde 2018 était très courtisé après la fin de son bail à Stamford Bridge. Voire même avant. Il a confié au journaliste Nico Schiara : "Il avait choisi de venir à l'AC Milan depuis février, mais Chelsea avait rompu sa promesse de le vendre sans indemnité de transfert. (Paolo) Maldini le voulait et était déterminé à le faire signer. Olivier a accepté de baisser son salaire pour venir à Milan. Il a rejeté plusieurs offres pour venir. Manchester City, Tottenham, West Ham et New York City FC voulaient tous Olivier, mais il a choisi de venir à Milan."



Le choix du natif de Chambéry s’est avéré être payant puisqu’il s’épanouit pleinement en Lombardie aujourd’hui. Il n’a certes inscrit que 8 buts en Serie A pour l’instant, mais plusieurs d’entre eux ont été décisifs car réussis lors des chocs face aux équipes du haut de tableau. Il a mis un doublé à l’Inter dans le derby et aussi un but contre Naples.