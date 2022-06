Le milieu offensif portugais Bernardo Silva a fait part à Manchester City de son désir de rejoindre le FC Barcelone. Selon le quotidien El Mundo Deportivo, l’ancien monégasque veut changer d’air cet été et renforcer le club blaugrana. Et dans cette optique, il aurait expressément demandé à sa direction des Sky Blues d’écouter les éventuelles offres qu’ils pourraient éventuellement recevoir en provenance de la Catalogne.

Bernardo Silva pour remplacer De Jong au Barça ?

Bernardo Silva sait que l'entraîneur du Barça, Xavi, est très intéressé par ses services, car il le percevrait comme le remplaçant de Frenkie De Jong. Ce dernier étant, de son côté, proche de prendre la direction de Manchester United.



Bernardo a un contrat avec City jusqu'en 2025, mais il ne se voit pas rester dans le Nord-Ouest de l’Angleterre jusqu’à cette date. De plus, il a toujours eu comme rêve d’évoluer sous les couleurs du Barça. Il espère désormais crânement qu’il puisse se réaliser cet été. Affaire à suivre.