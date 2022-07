Manchester City : Alvarez est officiellement Citizen

Alvarez veut mettre son "empreinte" sur le club comme Aguero, Zabaleta et Tevez

Je suis incroyablement heureux et je me sens prêt à jouer pour City

C'est, sans aucun doute, l'une des plus grandes équipes du football mondial", a jugé Alvarez, avant de mettre en avant le style de jeu des Citizens. "Je suis convaincu que je peux m'épanouir ici. Le style de jeu que Pep (Guardiola, ndlr) prône est passionnant et j'ai hâte d'en faire partie. City a une incroyable histoire récente de joueurs argentins et je veux mettre mon empreinte sur le club de la même manière que Sergio Aguero, Pablo Zabaleta et Carlos Tevez l'ont fait", a estimé le nouveau renfort de Manchester City.

EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/la-tres-belle-volee-de-julian-alvarez-avec-river-plate-CNT000001xCyd5.html"][/EMBED]Julian Alvarez vient renforcer l'effectif de Pep Guardiola.Son arrivée avait été annoncée en janvier dernier mais le club argentin avait su obtenir son prêt jusqu'à son dernier match de la saison en Copa Libertadores. River ayant été éliminé par Velez en 8ème de finale de la compétition jeudi (1-0 en score cumulé), l'arrivée d'Alvarez est officielle. Manchester City a dû dépenser 23 millions d'euros afin de faire sauter la clause libératoire de l'attaquant international argentin (9 sélections, 1 but).Du côté de l'Etihad Stadium, Alvarez devrait être amené à évoluer avec Erling Haaland, qui a lui aussi rejoint l'effectif cet été, comme Kalvin Phillips et Stefan Ortega. "