Lionel Messi sera bientôt en fin de contrat à Barcelone. Son aventure du côté du Camp Nou semble toucher à sa fin et les clubs désireux de l’enrôler commencent petit à petit à se manifester. C’est le cas du PSG, mais le club francilien n’est pas le seul à draguer La Pulga. Il en est de même pour Manchester City.

Aguero fait planer le suspense

Messi à l’Etihad Stadium à partir de la saison prochaine ? Cette perspective a été soumise à Sergio Aguero, le buteur des Eastlands et grand ami du stratège blaugrana. « El Kun » n’a pas éludé le sujet. « Qui ne voudrait pas jouer avec Messi », a-t-il confié lors d’une intervention sur la chaine Twitch Ibai. Aguero se verrait bien évoluer au côté du sextuple Ballon d’Or en club, après l’avoir déjà fait pendant de très longues années en sélection. Toutefois, lui-même n’est pas vraiment certain d’être encore à City l’année prochaine, vu que son bail expire au terme de l’exercice en cours. « Je ne sais vraiment pas ce que je ferai en juin prochain », a-t-il reconnu.