Alors qu’on pensait le dossier clos, il semblerait que Manchester United n’a pas encore abandonné l’idée d’enrôler l’international anglais du Borussia Dortmund, Jadon Sancho. Bien au contraire. Avant la fermeture du marché des transferts, les Red Devils envisagent de tenter un ultime raid pour enrôler ce talentueux élément. Leur offre se situerait autour de 98M€ (90M£), si l’on se fie à ce que rapporte le Daily Mail ce vendredi.

Dortmund tient à Jadon Sancho



Jusque-là, le club de la Ruhr a toujours résisté aux assauts mancuniens pour son sociétaire. Sancho a même été déclaré « intransférable » jusqu’à l’été prochain. Cependant, une offre aussi conséquente a de quoi les faire réfléchir, surtout qu’elle constitue dix fois le montant qu’ils ont investi sur le joueur il y a de cela trois ans. Mais, on n’en est pas encore là. Et la tendance pour la pépite anglaise est toujours d’effectuer au moins une saison de plus du côté du Signal Iduna Park avant de tenter son envol ailleurs.