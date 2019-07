Man Utd, un œil sur Dembélé

Décidément, Manchester United aime les attaquants de Ligue 1. Déjà intéressés par Nicolas Pépé, même si l'Ivoirien du Losc paraît à ce jour plus proche de Naples, les Red Devils suivent également Moussa Dembélé. L'attaquant international espoirs a gardé une belle cote outre-Manche après ses passages réussis à Fulham puis au Celtic. Il serait ainsi ciblé par MU pour pallier le probable départ de Romelu Lukaku à l'Inter Milan, qui obligerait les dirigeants mancuniens à trouver un nouvel avant-centre. Dès le mois de mai, le Sun avait cité le nom de Dembélé comme successeur possible de Lukaku. Jeudi, c'est Sky Sports qui a relancé cette piste.

Pour le moment, il semblerait plutôt que la priorité des Red Devils soit de finaliser l'arrivée de Harry Maguire, le défenseur de Leicester, pour qui les Foxes se montrent gourmands. Pour le poste d'avant-centre, Ole Gunnar Solskjaer utilise Anthony Martial dans ce rôle depuis le début de la préparation, alors que Marcus Rashford souhaite également se stabiliser en tant que n°9. Et le technicien norvégien, toujours aussi humble dans son discours, a encore rappelé qu'il faisait confiance à ses dirigeants pour le mercato, et qu'il n'était pas frustré par le manque de renforts (seuls Wan-Bissaka et James pour le moment).

Du côté lyonnais, on imagine que le président Aulas, après avoir accordé des bons de sortie à trois de ses titulaires, Tanguy Ndombele, Nabil Fekir et Ferland Mendy, ne souhaite pas se séparer d'une nouvel élément important de son effectif. Pour sa première saison avec l'OL, Dembélé, sans flamber outre-mesure, a tout de même inscrit 21 buts toutes compétitions confondues. Interrogé sur son avenir le mois dernier, pendant l'Euro espoirs, le joueur s'était montré plutôt clair: "J’ai signé cinq ans quand je suis arrivé, aujourd’hui il m’en reste quatre donc oui, je serai à Lyon (la saison prochaine)." L'intérêt de Manchester United peut-il changer la donne ?