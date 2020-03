Pierre-Emerick Aubameyang (30 ans) a de fortes chances de quitter Arsenal au terme de la saison en cours. Parce qu’il a des envies d’ailleurs, et aussi parce que de très nombreuses écuries se sont mises à le convoiter. Et non des moindres. Après le Barça et le PSG, Manchester United se serait mis à cibler l’international gabonais d’après ce que rapporte le Daily Mail ce vendredi.

Arsenal ne devrait pas retenir Aubameyang



Ce quotidien anglais rapporte que les Red Devils seraient disposés à payer jusqu’à 50M€ pour s’attacher les services de l’international gabonais. Un sacré investissement, mais qui peut se comprendre au vu des statistiques que présentent Aubameyang en Premier League et aussi le fait que MU sont en manque d’un buteur de qualité depuis le départ de Romelu Lukaku. Du côté de l’Emirates Stadium, on ne devrait pas s’opposer à ce transfert vu que le club a intérêt à céder vite son buteur, sous peine de le laisser filer gratuitement en 2021. La dernière fois que MU et Arsenal ont fait affaire ensemble c’était pour Alexis Sanchez et ce transfert s’est révélé être un véritable flop.