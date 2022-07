Erik ten Hag est déterminé à rendre à Manchester United son lustre d’antan. Et si d’aventure il manquait de motivation avec ce nouveau défi, il pourrait se souvenir du bonus financier qu’il s’assurerait si jamais il guidait les Red Devils vers le Top 4 de la Premier League.

MU ne peut plus se permettre de rater la Ligue des Champions

Ten Hag a rejoint United cet été et y a paraphé un contrat qui lui assurerait une somme de 10.6M€ par an. C’est le salaire minimal et il pourrait augmenter si jamais il remplit les objectifs qui lui sont assignés. Il touchera 3.5M€ supplémentaires s’il réussissait donc à atteindre le but fixé et qui permettrait au club de valider un retour sur la plus belle des scènes.



Selon le quotidien The Sun, Manchester United risque de s'endetter de plus de 100M€ s'il ne parvient pas à retrouver la Ligue des champions l’année prochaine. Une grosse partie de cette somme (80M€) pourrait être couverte grâce au sponsoring des maillots avec Adidas, mais il lui faudra trouver le reste si la qualification pour la C1 est loupée une deuxième fois de suite. Il y aurait également des pertes conséquentes de revenus télévisuels, de prix et de recettes de billetterie qui représenteraient d'autres millions.