Un an et demi après son départ, Kieran Trippier pourrait effectuer son retour en Premier League cet hiver. Le site britannique The Athletic affirme que l’arrière droit serait dans le collimateur de Manchester United. Les dirigeants des Red Devils souhaiteraient une couverture à Aaron Wan-Bissaka à ce poste, vu que ce dernier peine à se montrer régulier. Les discussions en vue d’un transfert pour le joueur de l’Atlético ne sont cependant qu’à leur début.

Trippier ne rejouera pas avant deux mois

Le timing de cette approche est surprenant vu que Kieran Trippier vient d’être suspendu 10 semaines par la fédération anglaise. Il n’aurait pas respecté les règles de son pays concernant les paris sportifs en juillet 2019. Cette interdiction de jouer s’étend à toutes les compétitions internationales. De fait, il ne pourra pas retrouver les terrains avant le 28 février prochain. L’ancien joueur des Spurs devra aussi payer une amende de 70000€.