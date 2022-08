Après un succès prometteur contre Liverpool, Manchester United entre pleinement dans sa saison. L'institution anglaise, pointée du doigt pour un début de saison calamiteux, compte bien rectifier le tir pour retrouver les sommets de la Premier League. Cela passe par un recrutement judicieux pour combler un effectif jugé encore trop déséquilibré dans certains secteurs, sur le plan qualitatif.

Trapp vers Manchester United

En fin de semaine dernière, Man United a ainsi enregistré un renfort de poids en la personne du Brésilien Casemiro. Maillon fort de l'ère récente du Real Madrid, le milieu défensif apportera toute son expérience du très haut niveau et son impact dans une zone qui en manque cruellement depuis des années. Mais l'ancien Merengue ne devrait pas être la seule recrue de Manchester.



Selon les informations du quotidien Bild, le gardien Kevin Trapp serait également tout proche de s'engager avec Manchester United. Vainqueur de la Ligue Europa avec l'Eintracht Francfort la saison passée, l'international allemand passé par le Paris Saint-Germain a gardé une bonne cote sur le marché des transferts. Man United lui proposerait un contrat de 4 ans. Le joueur, de son côté, serait séduit par le projet et la perspective d'évoluer dans un nouveau pays, après l'Allemagne et la France.