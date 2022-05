La mission d'Erik ten Hag est terminée à Amsterdam. Champion d'Eredivisie avec l'Ajax, l'entraîneur néerlandais est désormais tourné vers son nouveau challenge du côté de Manchester United. Nommé pour succéder à l'intérimaire Ralf Rangnick sur le banc mancunien, l'homme a l'intention de largement renouveler l'effectif d'une équipe à la dérive cette saison. Pour ce faire, il a déjà commencé à piocher dans son ancien club.



Ainsi que l'indique The Mirror, Erik ten Hag veut faire de Jurrien Timber la toute première recrue de son mandat mancunien. Véritable pilier de la défense de l'Ajax malgré son jeune âge (20 ans), le joueur a un profil polyvalent et Ten Hag s'en est servi comme défenseur central, mais aussi à l'occasion comme latéral droit. Apparu à 43 reprises cette saison, toutes compétitions confondues, Timber a joué un rôle majeur dans la course au titre remportée par Amsterdam.

Un jeune qui coûte déjà cher

Le montant du transfert évoqué par le média anglais est estimé à un peu plus de 40 millions d'euros. La défense de Manchester United est l'un des chantiers majeurs pour Erik ten Hag. Point faible des Red Devils depuis plus de dix ans, la dernière ligne n'a pas bénéficié du renfort de Raphaël Varane acté l'été dernier. Particulièrement décevant, l'international tricolore s'est mis au diapason de Harry Maguire et Victor Lindelöf et force donc United à réinvestir dans le secteur.