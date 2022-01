L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, est considéré comme l'un des principaux candidats à la direction de Manchester United la saison prochaine. L'entraîneur argentin a de nombreux admirateurs dans les coulisses d'Old Trafford, mais il semblerait que le patron intérimaire et futur consultant Ralf Rangnick préfère l'entraîneur de l'Ajax, Erik ten Hag. L'autre manager sur la liste des candidats est Brendan Rodgers, de Leicester.

Pochettino, Manchester United a d'autres projets



Selon "Le Parisien", United a exprimé son intérêt pour Pochettino lors du licenciement d'Ole Gunnar Solskjaer en novembre et a maintenu le contact depuis. Le journal pense que lui et Ten Hag sont maintenant les deux candidats favoris, Pochettino ayant un meilleur soutien de la part du conseil d'administration en raison de son expérience en Premier League. Sportsmail a rapporté que l'ancien entraîneur des Spurs a eu du mal à s'installer à Paris, où il a un contrat jusqu'en 2023, et que sa famille vit toujours à Londres. Beaucoup de choses pourraient également dépendre des performances du PSG cette saison en Ligue 1, où il a une bonne avance en tête, et en Ligue des champions, où le Real Madrid attend en huitièmes de finale. Le Parisien rapporte aussi que si Pochettino est tenté par un retour en Angleterre, le PSG chercherait lui à faire venir l'ancien entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, pour le remplacer.