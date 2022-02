Le Bayern Munich est en contact avec l'agent Jorge Mendes au sujet de Cristiano Ronaldo. Les Bavarois réfléchiraient sérieusement à la possibilité de faire venir la star portugaise dans leur effectif durant le prochain mercato.



Il est apparu au cours de la semaine dernière que Manchester United ne s'opposera pas à ce que Ronaldo relève un autre challenge. Et c’est ce que ce dernier compte faire si jamais les Red Devils ne se qualifiaient pas pour la prochaine Ligue des Champions.

Ronaldo vers son quatrième championnat majeur ?

Le quotidien allemand Bild affirme que le Bayern a exprimé à Mendes son intérêt envers le quintuple Ballon d’Or. Les géants allemands suivent de près l'évolution de sa situation et ils sont disposés à dégainer rapidement si jamais le génie lusitanien leur faisait un signe. Dans le cas où il prenait la direction de la Bavière, Ronaldo aurait la chance de découvrir son quatrième grand championnat européen. Il ne lui restera alors plus que la Ligue 1 pour faire le tour de toutes les ligues majeures.



Cette saison, Ronaldo a fait 28 apparitions toutes compétitions confondues, marquant 15 buts et offrant 3 passes décisives.