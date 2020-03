Man Utd : Pogba bradé cet été ?

The Sun rappelle que le contrat qui lie actuellement Paul Pogba à Manchester United expire en 2021. Le club mancunien a donc une ultime chance cet été de récupérer de l'argent d'une éventuelle cession du footballeur convoité avec ardeur par le Real Madrid. Manchester exigeait des merengue la bagatelle de 150 millions d'euros pour le milieu français lors du dernier mercato estival.

Raiola veut offrir un joueur au Real Madrid

The Sun affirme que ce prix a drastiquement baissé. On parle désormais d'une étiquette de 85 millions "seulement" pour le milieu tricolore. Pour rappel, Mino Raiola, le célèbre agent de Pogba, s'est exprimé ce jeudi dans la presse espagnole. Raiola a indiqué travailler sur l'arrivée de l'un de ses joueurs à Madrid. Le timing de cette intervention peut interpeller avant le début des grandes manœuvres estivales...